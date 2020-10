Bocholt - Weihnachten wird in diesem Jahr in Bocholt ganz anders sein: Übervolle Kirchen an Heiligabend darf es aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht geben: „Aus diesem Grund haben wir uns zu Drive-In-Gottesdiensten auf dem Berliner Platz entschieden“, sagt Pfarrer Matthias Hembrock im Gespräch mit dem BBV.