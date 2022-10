Bocholt - Die Weihnachtsbeleuchtung wird in Bocholt mit dem Start des Weihnachtsmarktes am Freitag, 25. November, eingeschaltet. Allerdings werden die täglichen Zeiten, in denen sie an ist, reduziert, um Energiekosten zu sparen. Außerdem werden die Straßen nicht bis zum Dreikönigstag, sondern nur bis zum 1. Januar beleuchtet.