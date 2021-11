Weihnachtsmarkt und „Bocholt on Ice“ sollen stattfinden

Bocholt - Corona macht sich wieder breit. Die Inzidenzzahlen steigen, die Corona-Schutz-Regeln werden je nach Bundesland oder auch je nach Stadt wieder strenger. Vereinzelt sind deshalb bereits Weihnachtsmärkte abgesagt worden, zum Beispiel der am Schloss Charlottenburg in Berlin oder der Phantastische Lichter-Weihnachtsmarkt in Dortmund. Bocholt jedoch hält an der Planung fest.