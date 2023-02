Bocholt – Nach der Turnhalle der Overbergschule will die Stadt Bocholt zeitnah auch die Turnhalle an der Werther Straße als Flüchtlingsunterkunft nutzen. In der Sporthalle, die sowohl vom benachbarten Berufskolleg Bocholt-West als auch von Sportvereinen genutzt wird, sollen rund 160 Plätze entstehen.