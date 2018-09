Weiteres Unternehmen im Bocholter Technologiepark

Mit seinen Partnern Felix Büdding (39) und Frank ter Steege (51) investierte Weiß (65) nach eigenen Angaben rund 2,2Millionen Euro in das Projekt.„Der alte Standort an der Bismarckstraße 12 war einfach zu klein geworden und die Technik in dem alten Gebäude nicht mehr auf dem neuesten Stand“, sagt B...