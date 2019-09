Welche Grundschule soll es werden?

Bocholt - Für viele Eltern von Kindern, die im nächsten Sommer eingeschult werden, steht in den kommenden Wochen eine wichtige Entscheidung an: Welche Grundschule soll das Kind im nächsten Jahr besuchen? Hilfreich sind bei der Wahl die Infotage oder -abende, die die Schulen in den Wochen vor der Anmeldephase anbieten. Wir haben zusammengetragen, wann und wo diese Elterninformationen stattfinden: