Weltkriegsgranate wird in Bocholt gesprengt

Die Granate war am Donnerstag um 13.30 Uhr gefunden worden. In der Nacht bewachten Mitarbeiter der Stadtwacht vorsorglich das Gelände. Das Ordnungsamt der Stadt bittet alle, die Einsatzstelle weiträumig zu umfahren. Die Sperrung an dieser Stelle wird voraussichtlich zwei Stunden dauern, so die Stadt.