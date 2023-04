Weniger Aufnahmen an Bocholter Hauptschulen

Bocholt - Das Hoch bei den beiden Bocholter Hauptschulen hat nur kurz angehalten. Im vergangenen Jahr waren die Anmeldezahlen deutlich gestiegen. 92 Schüler waren im August in der fünften Klasse gestartet. Jetzt sind die Zahlen, die die Stadt Bocholt für die städtischen Schulen bekannt gegeben hat, wieder auf den Stand der Vorjahre zurückgefallen. 62 Kinder wurden aufgenommen. An der Hohe-Giethorst-Schule waren es gerade einmal 24 Schüler, sodass nur eine Eingangsklasse gebildet werden kann. Dies war auch schon in den Jahren 2019 bis 2021 so.