Weniger Passanten in der Bocholter City

Bocholt - Der Trend setzt sich fort: Immer weniger Besucher kommen in die Innenstadt. Das belegen die Zählungen, die das Stadtmarketing seit 2004 an zehn Standorten in der Innenstadt zu verschiedenen Zeiten im Jahr macht. „Die Frequenz stagniert, an einigen Zählpunkten nimmt sie sogar ab“, berichtete Stadtmarketingchef Ludger Dieckhues jetzt im Wirtschaftsförderungsausschuss, und forderte: „Wir müssen das drehen.“