Wer wird König, wer wird Kaiser?

Bocholt - So viel Schüsse wie Mitte Juni in Barlo fallen, werden bei keinem anderen Schützenfest in Bocholt zu hören sein. Der Grund: Die Schützengilde Barlo feiert ihr 450-jähriges Bestehen und der Jungschützenverein sein 100-Jähriges. Vom 16. bis 19. Juni feiern sie zusammen. Und bei dieser Gelegenheit gibt es gleich drei hölzerne Schützenvögel, die von der Stange zu holen sind.