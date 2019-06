Werden Männer durch Ultraschall am Aasee unfruchtbar?

Bocholt - Kann die Ultraschallbehandlung des Aasees, mit der die Stadt seit drei Jahren die Blaualgen bekämpft, bei männlichen Badegästen eine temporäre Unfruchtbarkeit hervorrufen? Diese Frage will die Fraktion Freie Grüne/Die Linke in der kommenden Sitzung des Umweltausschusses am Donnerstag, 4. Juli, von der Verwaltung beantwortet haben.