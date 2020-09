Bocholt - Werner Borgers ist in den Aufsichtsrat und in den Gesellschafterausschuss des Bocholter Autozulieferes Borgers gewählt worden. Das hat am Freitag die Hauptversammlung des Unternehmens beschlossen. Bereits im August hatte der 51-Jährige angekündigt, im gleichen Zug den Vorstand der Holdingsgesellschaft der Borgers-Gruppe zu verlassen.