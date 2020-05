Westfleisch-Schließung hat Auswirkungen auf Bocholter Schweinebauern

Bocholt - Die mit den Corona-Infektionen einhergehende vorübergehende Schließung des Westfleisch-Werks in Coesfeld hat auch Auswirkungen auf die Landwirte in Bocholt. Landwirt Dirk Nienhaus, einer von drei Vorsitzenden des Landwirtschaftlichen Stadtverbandes, verkauft seine Schweine an das Unternehmen. Das Bocholter Unternehmen Brüninghoff ist von der aktuellen Krise dagegen kaum betroffen.