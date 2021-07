Bocholt – Anfang des Jahres überfiel ein 21-jähriger Bocholter das Wettbüro am Europaplatz. Die Mitarbeiterin bedrohte er dabei mit einem Messer. Schon kurz nach der Tat konnte er festgenommen werden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Am Dienstag musste sich der Mann vor Gericht verantworten.