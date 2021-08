Bocholt - 2019 wurde Wibit Sports in das Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen. In Bali/Indonesien hatte das Bocholter Unternehmen den weltweit größten aufblasbaren Wasserpark in Form eines Schriftzuges (englisch „Tag“) geschaffen. Jetzt hat der weltweit führende Anbieter von schwimmenden Wasserparks diesen Rekord selbst überboten.