Wie Borgers im Ersten Weltkrieg expandierte

Zwei Großbrände am Vorabend des Ersten Weltkriegs 1914: Schlimmer hätte es für die Firma Borgers kaum kommen können. Am 13. Februar brennt der Fabrikationsraum völlig aus. Fünf Monate später – am 16. Juli – wird der inzwischen provisorisch wieder eingerichtete Raum mit zum Teil neuen Maschinen zers...