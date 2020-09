Wie die Arkaden vom P&C-Umzug profitieren

Bocholt - Mit der Eröffnung der Peek-&-Cloppenburg-Filiale am Neutorplatz am Donnerstag ist der Einzelhandel in Bocholt wieder in Bewegung geraten. Welche Auswirkungen hat der Schritt für die Geschäfte in der Innenstadt – und auch für die benachbarten Shopping-Arkaden? Stephan Raida vom Shopping-Arkaden-Eigentümer ITG in Düsseldorf sieht die Entwicklung positiv, auch für die Arkaden selbst.