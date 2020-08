Wie viel Süßes liegt in der Schale?

In Bocholt wurden in einem Logistikzentrum die süßen Produkte von Katjes zwischengelagert, bevor sie in alle Welt weitertransportiert worden sind. Erst mit dem Bau eines neuen Logistikzentrums im vergangenen Jahr direkt in Emmerich ist Bocholt nicht mehr Zwischenlager für Süßes.

An diese Verbindung zwischen Katjes und Bocholt möchte das BBV im Jubiläumsjahr mit einem Schätzspiel erinnern: Wie viele Süßigkeiten sind in dieser Schale? Gefragt ist die exakte Stückzahl dieser sogenannten „Grün-Ohr-Hasen“ von Kajtes. Wer am Dichtesten an dem richtigen Ergebnis liegt, wird mit 70 Kilo Katjes-Süßigkeiten beschenkt. Die Pakete werden sogar frei Haus geliefert. Haben Sie schon einen Tipp? Dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: redaktion@bbv-net.de.

Sollten mehrere unserer Leser den gleichen richtigen Tipp abgegeben haben, dann entscheidet das Los. Einsendeschluss ist der kommende Dienstag, 25. August, um 12 Uhr. Der Gewinner wird durch unsere Redaktion benachrichtigt und in der BBV-Ausgabe vom kommenden Mittwoch veröffentlicht. Die BBV-Redaktion wünscht schon jetzt viel Spaß beim Rätseln und drückt fest die Daumen!