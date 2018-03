Wie viele Linden an der Ravardistraße werden gefällt?

Bocholt - Was passiert mit den drei Linden auf dem Platz an der Ecke Ravardistraße/Rebenstraße? Zu den bereits diskutierten Vorschlägen haben drei Fraktionen jetzt verschiedene Anträge gestellt. Die SPD ist grundsätzlich gegen die Fällung der Bäume, die Freien Grünen/Die Linke wollen den Rat über die Linden sowie auch generell über Baumfällungen entscheiden lassen und die FDP wiederum findet, das Thema gehöre in den Umweltausschuss.