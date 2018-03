Wie wird Bocholts Innenstadt wieder attraktiver?

Bocholt - Die Stadt Bocholt muss ihre Stärken definieren, mit denen sich wieder mehr Besucher in die Innenstadt locken lassen. Das hat Stadtentwickler Edgar Neufeld am Dienstag im Ausschuss für Verkehr und Wirtschaftsförderung klargemacht. Und er deutete an, woran es unter anderem in der Bocholter City hapert: an Parkmöglichkeiten – und an einem gut funktionierenden Parkleitsystem.