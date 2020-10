Wieder Corona-Patienten im Klinikum

Bocholt - Während die erste Corona-Welle in Deutschland als überstanden gilt, steigen nun die Infektionszahlen wieder an. Die kalte Jahreszeit steht bevor. Auch im Kreis Borken ist die Zahl der Infizierten so hoch, wie seit Anfang Juni nicht mehr. Und obwohl diese mit knapp 100 aktuellen Fällen auf Kreisebene immer noch sehr gering ausfällt, meldet auch der Klinikverbund wieder erste Intensivpatienten mit Covid-19.