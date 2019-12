Wiederaufbauminister besuchte 1949 Bocholt

Bocholt - Am 22. März 1945 wurde Bocholt bei einem Luftangriff zu 85 Prozent zerstört. Rund 350 Menschen starben. Von den 8423 Wohnungen, die es in der Stadt gegeben hatte, wurden 7373 zerstört, berichtet die Heimatzeitschrift „Unser Bocholt“ im Jahr 1952. In den folgenden Jahren wurde die Stadt nach und nach wieder aufgebaut. Am 7. Dezember 1949 besuchte der nordrhein-westfälische Wiederaufbauminister Fritz Steinhoff Bocholt.