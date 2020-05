„Wilde Müllkippe“: Bocholter wehrt sich gegen Rechnung

Bocholt - Als der Bocholter Peter Tielemann vor einigen Tagen Post vom Entsorgungs- und Servicebetrieb (ESB) in seinem Briefkasten fand, konnte er es zunächst nicht glauben. Satte 250 Euro soll er zahlen – für eine wilde Müllkippe, die er Mitte April an einem Papiercontainer an der Frankenstraße hinterlassen haben soll. Er weist die Schuld von sich.