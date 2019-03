Wilhelm Fisser bleibt Vorsitzender von Spork Aktiv

Bocholt - Wilhelm Fisser bleibt erster Vorsitzender von Spork Aktiv. Er wurde bei der Jahresmitgliederversammlung im Sporker Saal in seinem Amt bestätigt. Fisser kündigte aber an, dass er sich zum letzten Mal für den Posten zur Verfügung gestellt habe. Als weitere Beisitzerin der Landjugend Spork-Holtwick ist Charlotte Uhlenbrock in den Vorstand gewählt worden. Roland Hüning bleibt Kassenprüfer.