Will die Stadt den richtigen Baum fällen?

Bocholt-Stenern - Die Stadt will am Dr.-Otto-Schmitz-Weg in Stenern einen Amberbaum fällen lassen. Doch im Umweltausschuss bezweifelten die Politiker, dass dieser Baum tatsächlich so viele Probleme bereite. Anwohner hätten ebenfalls von einem anderen Baum berichtet, der gefällt werden müsse.