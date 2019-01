Bocholt - Das Wimmelbuch ist wieder erhältlich. Die von der Stadt bestellte dritte Auflage des beliebten Bilderbuchs ist eingetroffen und wird an drei Terminen beim Caritasverband (Nordwall 44-46) ausgeben: am Donnerstag, 31. Januar, von 14 bis 17 Uhr, am Freitag, 1. Februar, von 8 bis 12 Uhr und am Montag, 4. Februar, ebenfalls von 8 bis 12 Uhr.