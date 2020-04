Bocholt - Unter dem Titel „Winni kommt zum Kaffeekränzchen“ veranstaltet der Bocholter Tenor und Lkw-Fahrer Winni Biermann eine kleine Tour, die die Bocholter Altenheime als Ziel hat. An drei Tagen stattet der Musiker dabei sechs Altenheimen in Bocholt einen Besuch ab. Den Auftakt macht er am Mittwoch um 15 Uhr beim Diepenbrockstift an der Weberstraße.