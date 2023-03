Bocholt - Mit einer Durchschnittstemperatur von 4,9 Grad war es in Bocholt in den vergangenen drei Monaten deutlich wärmer als im langjährigen Mittel. Zwar fiel etwas mehr Niederschlag als im Vergleichszeitraum, aber Schnee gab es nur am 16. Dezember. Zwei Tage später war der kälteste Tag.