Wintereinbruch: BBV erscheint am Montag nur online

Der starke Schneefall und die Schneeverwehungen am Sonntag haben zahlreiche Straßen in der Region nur schwer passierbar gemacht. Davon betroffen sind Hauptverkehrsstraßen, vor allem aber auch Straßen in Wohngebieten und im Außenbereich. An vielen Stellen ist ein Durchkommen nicht möglich, gerade in den Morgenstunden.

Auch aus Fürsorgepflicht seinen Zeitungszustellern gegenüber, die in den frühen Morgenstunden die Zeitung verteilen, hat das BBV entschieden, am Montag, 8. Februar, keine gedruckte Zeitung auszuliefern.

BBV-Leser müssen an diesem Tag jedoch nicht auf die Zeitungslektüre verzichten. Als E-Paper erscheint das BBV am Montag gewohnt in digitaler Form, die Printausgabe ist damit für alle über die BBV-Internetseite abrufbar. Zugleich sind alle Online-Texte des BBV auf bbv-net.de ab sofort frei und ohne Bezahlschranke zu lesen.