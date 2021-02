Wintereinbruch: ESB kommt mit dem Räumen kaum hinterher

Bocholt - Mit Schneeverwehungen und einer dichten Schneedecke ist der Winter in der Nacht zu Sonntag wie angekündigt in der Region eingebrochen. Der ESB ist mit seinen Fahrzeugen im Dauereinsatz, die Feuerwehr musste stecken gebliebene Autos befreien.

Der Winter hat Bocholt und das Westmünsterland seit Sonntag fest im Griff: In der Nacht fiel wie angekündigt bis zu 30 Zentimeter Schnee, Verwehungen türmten sich an vielen Stellen bis mehr als einen halben Meter hoch auf.

Die Straßenverhältnisse ließen einen normalen Verkehr kaum zu. Der zuständige Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB) war mit seinen Fahrzeugen im Dauereinsatz, die Feuerwehr musste stecken gebliebene Autos befreien.

Der Winterdienst des ESB fuhr ab den frühen Morgenstunden in voller Stärke mit allen verfügbaren Winterdienstfahrzeugen durch die Stadt. Dennoch gelang es den Mitarbeitern kaum, Straßen, Radwege und Fußgängerüberwege von Schnee und Eis zu befreien. Winterdiensteinsatzleiter David Niehaves vom ESB erklärte am Mittag, dass es im engen städtischen Verkehrsraum nicht ausreichend Platz für die großen Schneemengen gebe. Niehaves: „Schieben wir den Schnee von den Hauptstraßen, landet dieser an den Einmündungen der Nebenstraßen, auf Radwegen und auf Privatgrundstücken.“

In der Nacht hatte es eine Schneedecke von bis zu 30 Zentimetern gegeben. Eisregen, wie er für einen Streifen in der Mitte Deutschlands angekündigt war, trat im Westmünsterland jedoch nicht auf. Allerdings schneite es am Sonntag den ganzen Tag über weiter, sodass freigeräumte Stellen schnell wieder mit Schnee bedeckt waren.

Die Bocholter Feuerwehr hatte am Morgen einen Führungsstab eingerichtet und auch ehrenamtliche Kräfte in die Hauptwache an die Dingdener Straße und in die Wache in Suderwick beordert. Bis zum späten Nachmittag hatte die Bocholter Feuerwehr 45 kleinere Einsätze, teilte Feuerwehrchef Thomas Deckers auf BBV-Anfrage mit. „Das waren meistens stecken gebliebene Autos im Außenbereich“, sagte Deckers.

© Feuerwehr Bocholt Im Stadtwald stürzte ein Ast auf dieses Auto.

Im Stadtwald sei ein größerer Ast auf ein Auto herabgestürzt. Verletzte habe es dabei jedoch nicht gegeben. Der Rettungsdienst musste bis nachmittags 31 Mal ausrücken. Für die Einsatzkräfte sei das Durchkommen zu den Einsatzorten jedoch wegen der Straßenverhältnisse immer schwieriger geworden. Die Feuerwehr rüstete zwei Rettungswagen mit Spikes aus und zog an mehreren Einsatzfahrzeugen Schneeketten auf. Bis Montag früh um 8 Uhr soll die Feuerwehr auf der Hauptwache vorerst in erhöhter Bereitschaft bleiben.

© Jochen Krühler Hausmeister Claus Meyer befreit am Vormittag die Stufen des Historischen Rathauses vom Schnee.

In Lowick und Holtwick waren zeitweise auch Landwirte mit ihren Treckern unterwegs, um Autofahrern, die im Außenbereich im dichten Schnee stecken geblieben waren, zu helfen. Auf der Pannemannstraße musste ein Landwirt mit seinem Trecker auch einem Streufahrzeug des ESB helfen.

Am frühen Nachmittag sperrte die Stadt auf Basis der Coronaschutzverordnung den Rodelberg im Stadtwald. Dort hätten sich immer mehr Menschen angesammelt, teilte die Stadt mit. Die Stadt riet am Sonntag vor Besuchen im Stadtwald dringend ab. Dort habe es seit dem Mittag die ersten Astbrüche gegeben.

Bereits im Laufe des Vormittags hatte sich auf vielen Straßen unter dem Schnee eine Eisschicht gebildet. Die Stadt appelliert daher an die Bürger, auf Fahrten mit Autos und Fahrrädern unbedingt zu verzichten.

© Jochen Krühler Schlittenfahren auf dem Markt: Für Pascal Kühne und seinen Sohn Luca war das am Sonntagmittag eine ganz besondere Erfahrung.

ESB-Leiter Gisbert Jacobs teilte mit, dass am Montag in ganz Bocholt keine Müllabfuhr stattfindet. Mülltonnen sollten nicht an die Straße gestellt werden. Jacobs: „Die Gefahrenlage ist nicht überschaubar, das Unfallrisiko zu hoch.“ Die Stadt will rechtzeitig informieren, wie es mit der Müllabfuhr im Laufe der Woche weitergeht. Auch der Stadtbusbetrieb fällt am Montag wegen des Wintereinbruchs aus, teilte Stadtbus-Chef Jens Dörpinghaus mit. Aufgrund der „für Bocholt sehr ungewöhnlichen Schneemassen“ seien Linienwege nicht freizuhalten.

Wegen der schwierigen Straßenverhältnisse kann am morgigen Montag, 8. Februar, leider keine Printausgabe des BBV erscheinen. Die Ausgabe ist jedoch online als E-Paper abrufbar, zudem sind alle Online-Texte des BBV frei zugänglich.