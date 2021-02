Feuerwehr befreit Autos, keine Müllabfuhr in dieser Woche

Bocholt - Anhaltender Schnee und Minusgrade haben auch in der Nacht und am Montag das Geschehen in Bocholt bestimmt. Die Feuerwehr musste bislang zahlreiche Einsätze bewältigen. Die Auffahrten von der B67 zur B473 wurden gesperrt.

Auch die Radwege werden geräumt, da sie häufig als Gehweg genutzt werden, so der ESB.

18.10 Uhr: Die Bocholter Feuerwehr hat im Zeitraum von Sonntag bis Montagvormittag insgesamt 27 Einsätze bewältigt – 14 am Sonntag, 13 am Montag bis um 10:30 Uhr. Neun Feuerwehrleute der freiwilligen Feuerwehr wurden nachalarmiert. Sie halfen unetr anderem mit, den Rettungswagen zu befreien, der stecken geblieben war. „Die Unterstützung durch die ehrenamtlichen Helfer ist für die hauptamtlichen Feuerwehrleute eine große, wertvolle Hilfe“, berichtet Thomas Deckers, Leiter der Bocholter Feuerwehr.

Am Bahia hatten sich Schneemassen auf einem Teil des Daches gesammelt. Die städtische Bauordnung und ein Statiker prüften die Tragfähigkeit des Daches. Eine Sperrung war nicht notwendig, da das Bad geschlossen ist. Am Neubau des Modehauses Peek- und Cloppenburg entfernten Einsatzkräfte „Schneebretter“, die über die Dachkante ragten.

Damit bei Notfällen genügend Kapazitäten zur Verfügung stehen, hat die Feuerwehr einen weiteren Rettungswagen in den laufenden Betrieb genommen. Die Fahrzeuge würden durch die widrigen Straßenverhältnisse zurzeit mehr Zeit benötigen.

© Feuerwehr Bocholt Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

18 Uhr: Der Stadtbus wird mindestens bis Dienstagmittag nicht fahren. Das teilte Jens Dörpinghaus mit. „Eine Überprüfung der Situation am Nachmittag habe ergeben, „dass ein sicherer Fahrbetrieb für Personal und Fahrgäste leider weiterhin nicht zu gewährleisten ist“, heißt es. Am Dienstag soll im Laufe des Vormittages eine weitere Prüfung stattfinden.

© Sven Betz Einige Bocholter nutzen das Winterwetter auch, um sich am Rodelberg zu Vergnügen.

17.30 Uhr: Der ESB priorisiert seinen Winterdienst. Vorrangig sollen demnach alle Hauptverkehrsachsen und die Wege zu allen wichtigen Einrichtungen, wie Krankenhaus, Feuerwehr oder Polizei geräumt und gestreut werden. Ein Großteil der Radwege wird ebenfalls geräumt, „auch weil diese Wege mangels geeigneter Alternativen derzeit vermehrt von Fußgängern genutzt werden“, so die Stadt. Auch das Stadtzentrum soll verstärkt angefahren werden. Ziel sei es, „durchgängig begehbare Wege in einer Breite von mindestens 1,50 Meter zu schaffen“.

ESB-Leiter Gisbert-Jacobs sieht derzeit nur geringe Chancen, alle Stadtbuslinien und Nebenstraßen zu räumen. In den nächsten sechs bis zehn Tagen müsse man sich mit den schwierigen Straßenverhältnissen arrangieren.

Aus Sicht des ESB fließt der Verkehr trotz einer verbliebenen Schneedecke auf den Hauptstraßen Bocholts „zufriedenstellend“, was auch mit dem derzeit geringen Verkehrsaufkommen zu tun hat.

Bei den Verwehungen in den Wohnstraßen setzt der ESB auf ein gemeinschaftliches Engagement der Anwohner. „An vielen Stellen hat es sich als gute Lösung herausgestellt, in der Mitte der Straße eine Geh- und Fahrgasse zu bilden und den Schnee an den seitlichen Rändern der Straße zu lagern“, sagt Jacobs. Er hofft, dass die Schneehügel an den Einmündungen zu den Hauptstraßen bis Freitag verschwinden werden.

17.20 Uhr: Die Stadt weist darauf hin, dass das Eis an den Bocholter Wasserflächen (Aasee, Rodelberg und Mosse-Seen) nicht tragfähig ist. Das Betreten der Eisfläche ist verboten. Zurzeit werden dort Schilder aufgestellt.

© Sven Betz Der ESB ist rund um die Uhr im Einsatz

17 Uhr: Die Müllabfuhr findet diese Woche nicht statt, teilt die Stadt mit. Das gelte für den Restmüll, die Gelbe Tonne und die Blaue Tonne. „Nach Abwägung aller Kriterien ist das Befahren der teils glatten Straßen und der teils sehr engen Fahrspuren mit Müllfahrzeugen aus Sicht des ESB zu gefährlich“, sagt ESB-Leiter Jacobs.

Die Bürger werden gebeten, den Müll bis zur nächsten Sammlungen in stabilen Säcken zu sammeln. Diese können dann bei der nächsten Abholung einmalig neben die Tonnen gelegt werden. „Haushalte, die mangels Garage, Mülltonnenecke oder Kellerraum hygienische Probleme befürchten, können die Abfälle kostenlos am Wertstoffhof an der Schaffeldstraße abgeben“, heißt es. Der Wertstoffhof bleibt für zwingend notwendige Anlieferungen zu den üblichen Zeiten geöffnet. Es wird aber um „rutschfestes Schuhwerk“ gebeten.

15 Uhr: Die Polizei hat die Auffahrten von der B67 zur B473 in Bocholt ab sofort und bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt. Dort sind verstärkt Lastwagen liegen geblieben.

14.15 Uhr: Im Kreis Wesel rückte die Polizei am Montagvormittag zu 26 witterungsbedingten Einsätzen aus. Größtenteils steckten Autos oder Lastwagen fest. Die Polizei spricht von einem kleinen Schwerpunkt mit massiven Schneemassen im Bereich Hamminkeln. Es gab sechs kleine Unfälle, bei denen aber niemand verletzt wurde.

© Sven Betz Auf den Straßen liegt eine dichte Schneedecke.

12.25 Uhr: Laut Polizei hat es im Kreis Borken seit dem Wintereinbruch bislang nur wenig Unfälle gegeben. „Dank angepasster Fahrweise und dem Verzicht vieler aufs Fahren blieb es am vergangenen Wochenende zum Glück bei Blechschäden“, teilt Thorsten Ohm von der Kreispolizei mit.

Insgesamt gab es bis Montagmorgen rund 65 witterungsbedingte Einsätze im Kreisgebiet. In 18 Fällen wurden Gefahrenstellen gesichert oder beseitigt. Außerdem gab es 19 Unfälle mit Sachschäden. Darüber hinaus riefen mehrere Autofahrer bei der Polizei an, weil sie mit ihren Fahrzeugen feststeckten.

Der Westringtunnel musste aufgrund des Schneefalls gesperrt werden. Die Sperrung dauert noch an. Am Montagmorgen gab es mehrere Verkehrsbehinderungen durch querstehende Lkw und Transporter.

Die Polizei appelliert darum weiterhin an die Verkehrsteilnehmer, so vorsichtig wie möglich unterwegs zu sein. „Zahlreiche Straßen im Kreis Borken sind immer noch von einer Schneedecke überzogen und entsprechend glatt. Wenn möglich, sollte auf unnötige Fahrten verzichtet werden“, so die Polizei.

© Ludwig van der Linde Der Stadtbus fährt mindestens bis Dienstagmittag nicht.

12.10 Uhr: Auch der Stadtbusbetrieb fällt am kompletten Montag wegen des Wintereinbruchs aus, teilt Stadtbus-Chef Jens Dörpinghaus mit. Die Situation sei um 11.30 Uhr noch mal überprüft worden, ein sicherer Fahrbetrieb für Personal und Fahrgäste sei aber nicht zu gewährleisten. „Insbesondere die Haltestellenbereiche aber auch die Schneeverwehungen im Bereich der Fahrbahn lassen keine andere Entscheidung zu“, so Dörpinghaus. Auch das Anrufsammeltaxi (AST), das eigentlich in den Abendstunden fährt, ist ebenfalls eingestellt.

Zum Dienstag konnte er noch keine genauen Angaben machen. Ob ein Betrieb möglich sei, könne wahrscheinlich erst am frühen Dienstagmorgen gesagt werden. Das Stadtbus-Center am Europaplatz hat hingegen geöffnet. Es ist telefonisch unter 02871/2191920 und auch persönlich bis 18.00 Uhr und am Dienstag ab 05.30 Uhr erreichbar.

© Stadtmarketing Bocholt Der Wochenmarkt findet am Dienstag nicht statt.

11.50 Uhr: Vom Schneechaos ist auch der Wochenmarkt betroffen. Er fällt am morgigen Dienstag, 9. Februar, aus. Das teilte das Stadtmarketing am Montag mit. „Nicht nur der viele Schnee, auch die Minus-Temperaturen haben zu dieser Entscheidung geführt“, heißt es weiter. Wie es für die restlichen Markttage für diese Woche aussieht, hänge davon ab, wie sich das Wetter weiter entwickelt. „Es ist aber davon auszugehen, dass der Wochenmarkt ebenfalls nicht beziehungsweise nur eingeschränkt stattfindet“, so das Stadtmarketing.

11 Uhr: Auch ein Rettungswagen der Feuerwehr musste befreit werden, da es sich im Schnee festgefahren hatten. Hinzu kamen zahlreiche Fahrzeuge, die Hilfe benötigten. „Die meisten Bürger verhalten sich aber sehr umsichtig“, sagt Feuerwehrchef Thomas Deckers.

Richtige Sturmschäden habe es bislang nicht gegeben. Auch auf den Dächern sei die Situation noch in Ordnung. „Man muss jetzt noch schauen, wie sich das Wetter entwickelt“, sagt Deckers. Denn da es noch schneit, würden wohl weitere Einsätze hinzukommen. Vorteilhaft sei es, dass der Schnee relativ „trocken“ sei und nicht schwer und nass.