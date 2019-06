Wirbelsturm in Bocholt: Dach abgedeckt, Autos umgeworfen, Bäume entwurzelt

Bocholt - Ein kurzer, heftiger Wirbelsturm hat am Dienstagabend in Bocholt für Schäden gesorgt. Er riss einen Dachstuhl an der Heroldstraße ab, warf Autos um und entwurzelte Bäume. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, teilt die Stadt mit. Am heutigen Mittwoch laufen die Aufräumarbeiten im Stadtgebiet, dabei kommt es zu Sperrungen und Behinderungen.