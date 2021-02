Wird Bocholt zum internationalen Feuerwehr-Vorbild?

Bocholt - Die Nachricht ist sprichwörtlich brandheiß: Feuerwehrleute aus Bocholt und den Niederlanden führen Gespräche über ein einzigartiges Projekt: Die Chancen stehen gut, dass am Ende dieses Austausches die erste deutsch-niederländische Feuerwehrwache in Europa stehen könnte.

Nach BBV-Informationen haben die Feuerwehren in Dinxperlo und in Suderwick derzeit ein Problem: Am Standort Suderwick ist das Gerätehaus sanierungsbedürftig. Die Stadt spricht dabei von einer „schlechten baulichen Situation“. Aber auch in Dinxperlo gibt es Handlungsbedarf. Denn nach Auskunft von Aaltens Bürgermeister Anton Stapelkamp wird demnächst eins der beiden dort stationierten niederländischen Löschfahrzeuge abgezogen. Somit stellt sich die Frage, ob es nicht zu einer internationalen Lösung kommen kann.

Die ersten Überlegungen dazu gehen bereits auf das Jahr 2017 zurück. Damals wurde erstmals konkret die Frage thematisiert, inwieweit die Zusammenarbeit der Feuerwehr Bocholt – Löschzug Suderwick – und der Brandweer Aalten, – Post Dinxperlo – intensiviert werden kann.

In der Folge wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Das Ergebnis: Die Projektteilnehmer sind zu dem Ergebnis gekommen, „dass eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit von deutschen und niederländischen Feuerwehrkräften grundsätzlich durchführbar ist und ein großes Potenzial zur Verbesserung der Versorgungsstruktur in der Grenzregion bietet“.

In einem weiteren Schritt sollen nun verschiedene Teilbereiche noch genauer untersucht werden. Hierbei sollen insbesondere die Mitglieder des Löschzugs Suderwick und der Brandweer Dinxperlo, die von einer möglichen Umsetzung des Projektes betroffen sind, einbezogen werden.

Seitens der Stadt Bocholt und der Gemeinde Aalten wird sehr viel Wert „auf die Akzeptanz des Projektes innerhalb der Löschzüge gelegt“, um es schlussendlich erfolgreich umsetzen zu können. Die Projektleitung werden der Leiter der Feuerwehr Bocholt Thomas Deckers gemeinsam mit seinem ehrenamtlichen Stellvertreter Marco Heisterkamp und der Direktor der Sicherheitsregion Noord- en Oost Gelderland, Diemer Kransen, gemeinsam mit dem Ansprechpartner für internationale Zusammenarbeit, Christiaan Velthausz, übernehmen.

„Eine Umsetzung eines internationalen Standortes wäre nach meinem Wissen der erste dieser Art an der deutsch-niederländischen Grenze“, erklärt Bocholts Feuerwehrchef Thomas Deckers. Gerade Deckers spielt bei der Umsetzung der Kooperation eine ganz wichtige Rolle. „Thomas Deckers ist als Leiter der Bocholter Feuerwehr auch bei uns eine Autorität“, lobt Aaltens Bürgermeister Stapelkamp.

Die deutsch-niederländische Zusammenarbeit wird gerade in Suderwick und Dinxperlo seit Jahrzehnten gelebt: 2019 wurden zwei niederländische Jugendliche in der Gruppe der Jugendfeuerwehr in Suderwick aufgenommen. Die Aufnahme der Jugendlichen sei ein weiterer wichtiger Baustein für die Zusammenarbeit beider Löschzüge.