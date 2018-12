Bocholt - Alle Jahre wieder zieht der „Unheilige Morgen“ in der Ravardistraße Bocholter und Ex-Bocholter an die Stehtische. Im Laufe der Jahre ist die Veranstaltung zum Treffpunkt für „alte Bekannte“ geworden. Doch er ist auch viel Arbeit für die Wirte und Kellner, die an diesem Tag im Einsatz sind.