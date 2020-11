US-Wahl: Heimische Wirtschaft warnt vor zu viel Euphorie

Bocholt – Wenn alles nach Plan verläuft, dann wird Joe Biden am 20. Januar als neuer Präsident der USA vereidigt und damit Nachfolger von Donald Trump. Viele Bocholter begrüßen den Wechsel an der Spitze. Aber was bedeutet dieser Wechsel für die regionale Wirtschaft? Auf BBV-Anfrage nehmen dazu die hiesigen Wirtschaftsverbände Stellung. Das Fazit: Die Hoffnungen, dass sich das Verhältnis verbessert, sind groß, aber es besteht auch durchaus Skepsis gegenüber dem 77-jährigen Demokraten.