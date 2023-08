Wissenschaftlerin rekonstruiert Kinderschuh aus Bocholt

Bocholt - Susanne Bretzel-Scheel hat einen Kinderschuh aus dem 14. oder 15. Jahrhundert rekonstruiert. Dieser war 2019 bei Grabungen in Mussum gefunden worden. Der Kinderschuh kam als Block in die Werkstatt von Bretzel-Scheel. Sie ist Restauratorin in der Archäologie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL).