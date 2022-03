Wohin mit dem Stadtmuseum, der „guten Stube der Stadt“?

Bocholt – Der Erste Stadtrat Thomas Waschki bemühte sich, die Wogen zu glätten. Für die Verlegung des Stadtmuseums in die Fildekenschule gebe es kein fertiges Konzept. „Es ist eine erste Überlegung“, sagte er in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses und verwies auf den „enormen Investitionsbedarf in den Brandschutz“ des jetzigen Museumsgebäudes. Deshalb gebe es jetzt diese „Vorüberlegung“.