Wohin mit den Designerstühlen im Bocholter Rathaus?

Bocholt - Was passiert eigentlich mit den Stühlen in den Sitzungsräumen, wenn das Bocholter Rathaus saniert wird? Das hat sich offenbar die CDU-Fraktion gefragt und schlägt vor, die Möbelstücke nach der Sanierung in die neue Einrichtung des Rathauses zu integrieren. Denn: Die Bestuhlung bestehe aus weltweit bekannten Designerstücken, teilt die CDU mit.