Bocholt - Großer Bahnhof für die neue Stromstrecke Wesel-Bocholt: Ministerpräsident Hendrik Wüst und Bahnvorstand Ronald Pofalla haben am Montag in Bocholt die neu elektrifizierte Bahnstrecke zum Anlass genommen, die „grüne Verkehrswende“ in NRW zum Ziel auszurufen.