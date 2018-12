Bocholt - An der Bocholter Uhlandstraße in Höhe des Wohnmobilstellplatzes müssen vier alte Eichen gefällt werden. Sie gefährden mit ihren Wurzeln die Gasleitung, die dort in der Erde liegt. Das teilte Klaus Neuhaus von der Thyssengas GmbH in Duisburg in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses mit.