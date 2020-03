Zahl der Corona-Infektionen in Bocholt steigt leicht

Bocholt/Rhede/Isselburg - In Bocholt ist die Zahl der Personen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, wieder leicht gestiegen. Der Kreis Borken listet nun 97 Fälle (Stand: Dienstag, 31. März, 16.30 Uhr) auf. Zur gleichen Zeit am Vortag waren es noch fünf weniger. Die Zahl der Bocholter, die im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind, stieg auf zwei.

Am Sonntagmorgen starb ein vorerkrankter 78-jähriger Patient aus Bocholt, wie der Kreis am Dienstag mitteilte. Bereits am Freitagmorgen starb eine schwer mehrfach erkrankte 82-jährige Bocholterin. Beide waren auf der Isolierstation des St.-Agnes-Hospitals untergebracht.

In Bocholt sind von den 97 Infizierten inzwischen 18 wieder gesund, teilt der Kreis Borken weiter mit. Das sind vier mehr als am Montag.

In Rhede liegt die Gesamtzahl der Infizierten weiter bei 33. Gesundet sind inzwischen 11, am Vortag waren es noch 8.

In Isselburg bleibt es bei 16 Infizierten und einer gesundeten Person.

Im gesamten Kreis Borken erhöhte sich der Zahl der nachgewiesenen Infektionen auf 480, das sind 32 mehr als am Vortag. 103 von ihnen sind inzwischen wieder gesund. Kreisweit stieg die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 nun auf 7.