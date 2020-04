Zahl der Corona-Infektionen ist in Bocholt leicht gestiegen

Bocholt/Rhede/Isselburg - Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Bocholt wieder leicht gestiegen, um vier Fälle auf 140. 71 Bocholter sind inzwischen wieder gesund. Das sind drei mehr als am Mittwoch. In Rhede und Isselburg bleibt es bei 37 beziehungsweise 18 Infektionen. In Rhede sind 21 Personen genesen, in Isselburg 10.