Zahl der Corona-Infizierten in Bocholt stagniert

Bocholt/Kreis Borken - In Bocholt liegt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen weiter bei 162. Von ihnen sind inzwischen 142 wieder genesen. Auch in Rhede und Isselburg änderten sich die Zahlen nicht. In Rhede bleibt es bei 37 nachgewiesenen Fällen, von denen inzwischen 33 wieder gesund sind. In Isselburg liegt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen weiter bei 19, 17 Isselburger sind nun wieder genesen.