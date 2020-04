Zahl der Corona-Infizierten ist in Bocholt leicht gesteigen

Bocholt - Die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen ist in Bocholt um 6 Fälle auf 117 gestiegen. In Isselburg bleibt es bei 16 Infektionen und in Rhede kam ein Infizierter dazu. Dort gibt es nun 36 Fälle. Außerdem vermeldete der Kreis Borken, dass am späten Donnerstagabend eine vorerkrankte 94-jährige Heidenerin gestorben ist. Somit gibt es im Kreis Borken nun neun Tote im Zusammenhang mit Covid-19.