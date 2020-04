Zahl der Corona-Infizierten ist in Bocholt leicht gestiegen

Bocholt/Rhede/Isselburg - Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infizierten ist in Bocholt wieder leicht gestiegen von 104 auf 111. Von ihnen sind inzwischen 37 gesundet, das sind fünf mehr als am Mittwoch. In Rhede und Isselburg blieb die Zahl der Infizierten unverändert bei 35 beziehungsweise 16 Fällen. Die Zahl der genesenen Patienten stieg in Rhede um 3 auf 16.