Bocholt – Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Personen ist in Bocholt über das Wochenende stark gestiegen. Waren am Donnerstag noch 19 Fälle bekannt, so sind es am gestrigen Montag schon 37 gewesen. Entgegen dem Trend gilt Rhede derzeit als infektionsfrei. In Isselburg sind zwei Personen betroffen.