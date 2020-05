Zahl der notbetreuten Kinder in Bocholt steigt

Bocholt - Die Zahl der Kinder, die in Bocholter Kitas und Offenen Ganztagsschulen notbetreut werden, steigt seit den Osterferien von Woche zu Woche an. Das teilte Doris Springer vom Jugendamt jetzt den Politikern im Jugendhilfeausschuss mit. In dieser Woche seien 513 Kinder für die Notbetreuung gemeldet, im Durchschnitt würden jeden Tag 244 Kinder betreut.