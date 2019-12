Zauberer von Oz vor ausverkauftem Haus im Stadttheater

Bocholt - In die Welt von Oz entführte das Westfälische Landestheater rund 670 Schüler und Lehrer am Donnerstag im Stadttheater. In einer modernisierten Fassung verschlug es die kleine Dorothy vom amerikanischen Kansas ins von Hexen und Zauberern bewohnte Oz. Dabei kam das Stück mit Doppelbesetzungen mit einer Minimalbesetzung von gerade einmal sechs Schauspielern aus.