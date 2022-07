Zeitungspredigt: Das Leben und die Liebe haben das letzte Wort

Wie geht es Dir? – So fragen wir häufig, wenn wir einander begegnen. Sollte die Frage nicht beiläufig gestellt sein, sondern ernsthaft gemeint, dann darf man auf die Antwort gespannt sein, und man sollte sich Zeit für das Gespräch nehmen.

Wie geht es Dir? – Auch ich werde oft danach gefragt. Die Frage an mich hat einen besonderen Grund. Man fragt mich als ‚Kirchenmann‘, als Priester, als jemand, der dem Gebilde ‚Katholische Kirche‘ besonders nahesteht. Manchmal ahne ich schon, was hinter dieser Frage steht und fühle mich ähnlich dem Petrus im Hof des Hohepriesters, den man wegen seiner Nähe zu Jesus und seinen Kumpanen verdächtigt: „Du gehörst doch auch zu ihnen!“

Ich will offen sein: Mir geht es nicht gut. Die nicht enden wollenden Schreckensnachrichten aus dem kirchlichen Leben bedrücken mich. Die Dramatik der Missbrauchsstudie hält unser Bistum Münster weiter in Bann (das BBV berichtete). Die jüngst veröffentlichten Kirchenaustrittszahlen (das BBV berichtete) sind für mich nicht allein eine erschütternde Statistik und schon lange ablesbar in unseren fast leeren Kirchen an Sonntagen, sondern weit mehr spürbar in den vielen kirchenbezogenen Distanzierungen engagierter Kirchenmitglieder und vieler Bekannten und Freunde. Das fühlt sich nicht gut an.

Neulich sagte der Regens des Münsteraner Priesterseminars, Hartmut Niehues, in einem Interview: „Wir müssen uns endlich eingestehen, dass es eine fundamentale Glaubenskrise gibt: Die meisten Menschen rechnen nicht mehr mit dem Handeln Gottes in ihrem alltäglichen Leben – schon gar nicht vermittelt durch Sakramente.“ Das trifft! Mir geht es nicht gut, auch weil ich enttäuscht bin von mir selbst. Warum, zum Beispiel, habe ich die Schräglage der kirchlichen Sexualmoral nicht schon vor Jahren und Jahrzehnten offen infrage gestellt und angeprangert? Und warum hatte ich nicht den Mut, anders zu leben?

Ist denn gar nichts mehr gut bei dir, mögen manche mich jetzt vielleicht fragen? Doch, doch: Es gibt es, das Gute! Das Leben und die Liebe haben das letzte Wort! Der Jesuit Fabian Moos sagt es so: „Der Glaube gibt uns keine Garantie dafür, dass es nicht zu dramatischen Situationen kommen wird. Doch er zeigt in Christus einen Weg, wie wir … die Berufung des Menschseins leben können.“