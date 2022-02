Zeitungspredigt: Eine bewegte Auszeit im „Bocholter“

Am letzten Freitag war es soweit: meine erste Fahrt mit dem „Bocholter“ – oder dem RE 19 – seit Langem! Sehnsüchtig habe ich auf die Wiedereröffnung gewartet, da ich gerne ins Theater nach Düsseldorf fahren. Gerade in den letzten Wochen habe ich gebangt, ob der Betreiberwechsel (Abellio zu Vias) klappt und mit Spannung über die erste Probefahrt des neuen „Bocholters“ gelesen. Nun fährt der Nahverkehrszug unter dem Namen RE 77007 montags bis freitags ab 5.15 Uhr von Gleis 3 Richtung Düsseldorf – und ich freue mich darauf, mitfahren zu können.

Zugfahren hat etwas Meditatives für mich. Das Bahnfahren ist für mich lange geübt, ich war als Studentin oft unterwegs von Dortmund nach Münster, oder aber in die Eifel, in ein Kloster, in dem ich arbeitete – diese Entspannungszeit ist lange antrainiert, Bahnfahren war oft die Zeit für Innehalten und Ausspannen. Schon der Weg wird zum wohltuenden Ereignis, durch eine innere Ruhe, die mich durchströmt, während der Landschaften an mir vorbeifliegen, fast so wie es in Psalm 131 heißt: „Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir!“

Anders als beim Autofahren, muss ich mich nicht sonderlich konzentrieren, lasse mich treiben, lasse meine Gedanken wandern bis nach Düsseldorf, 1 Stunde 18 geschenkte Auszeit! Verstärken kann ich die Ruhe noch, indem ich die Bahngeräusche mit einem guten Kopfhörer mit ruhiger Musik verdränge.

Wie sieht es aus in ihrem Alltag? Haben Sie da auch Auszeiten? Ruhezeiten? Kraftorte oder Situationen? So wie für mich das Bahnfahren? Gott ist ein Menschenfreund. Und wenn Gott uns so geschaffen hat, dass wir aus Leib, Geist und Seele bestehen, dann ist ihm nicht nur die Seele wichtig. Es geht Gott nicht nur um unser Seelenheil. Leib, Geist und Seele gehören untrennbar zusammen – sich Auszeiten zu nehmen, ist die kleinste Form der religiösen Ausübung. AUSzeit – Atmenpause, Unterbrechung im Alltag, Stille – auch an ungewöhnlichen Orten.

Beruhigend war es zu wissen, dass der letzte „Bocholter“ in Wesel auf den ankommenden Zug aus Düsseldorf wartet. Es gibt wohl eine Anschlussgarantie. Auf meiner ersten Fahrt war dies noch nicht klar, sodass eine nette Zugbegleiterin mit der Leitstelle telefonieren musste, aber mir noch nicht garantieren konnte, ob der Zug wartet… das trübte meine Entspannung kurzfristig. Laut Fahrplanauskunft ist nun der Anschluss gewährleistet – freie Fahrt in die Entspannung für mich.

Und wie gut, dass Gott, sowieso immer und überall uns eine „Anschlussgarantie gibt“: „Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.“ (Matthäus 7,8)